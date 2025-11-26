Vaticano divulga documento em defesa da união entre homem e mulher

O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou ontem, terça-feira, 25, um texto que reafirma a monogamia e a indissolubilidade do matrimônio para os católicos, em meio ao aumento de divórcios, relações frágeis e debates sobre poligamia. O documento foi assinado pelo papa Leão XIV.

O cardeal Víctor Manuel Fernández apresentou o material, chamado Una caro. Em Louvor da Monogamia. O texto reúne reflexões filosóficas, teológicas e culturais sobre o valor do casamento cristão. Segundo o religioso, a iniciativa surgiu após pedidos de bispos africanos preocupados com a prática da poligamia em algumas regiões.

A Nota também responde ao momento atual, no qual a Igreja vê o sacramento do matrimônio pressionado por mudanças sociais. O documento aponta tendências como adultério banalizado, separações frequentes e novos modelos de relação. Mesmo assim, observa que romances, filmes e músicas continuam a celebrar a ideia de um “grande amor”.

Para o Vaticano, esse contraste revela que o desejo por uma relação monogâmica permanece no íntimo das pessoas, apesar do comportamento social indicar o contrário. A Nota afirma que é preciso investir em educação, especialmente diante do ambiente das redes sociais, marcado pela exposição e pela violência simbólica.

O texto reafirma que, para os católicos, o matrimônio é indissolúvel. Também aborda a vida sexual do casal e lembra que a união física deve expressar a caridade conjugal. O documento afirma que a abertura à vida faz parte do sentido do ato sexual, mas não precisa ser a intenção explícita em todos os momentos.

A Nota cita ensinamentos de João Paulo II para explicar situações em que a relação sexual sem fins reprodutivos pode ser legítima, como no caso de infertilidade. Também considera aceitável o uso dos períodos naturais de infertilidade.

O material ainda traz orientações para evitar rupturas no casamento. Recomenda que cada cônjuge mantenha espaço para o trabalho, projetos pessoais e desenvolvimento individual. Também incentiva a convivência com outros casais, a adoção para quem não pode ter filhos e ações de apoio às famílias.

Fonte e imagem: Pleno.News