Vídeo: Cerca 263 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil em Ulianópolis, no Pará

Policiais apreenderam armas, munições e carros, encontrados em uma fazenda com plantio e até estufa climatizada na zona rural do sudeste estadual

A Polícia Civil do Pará prendeu nove pessoas em flagrante, na tarde desta terça-feira (25), durante a operação “Erva Daninha”, deflagrada no combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico em Ulianópolis, no sudeste paraense. Os investigados e o material apreendido foram localizados em uma fazenda na área rural do município.

A ação policial foi coordenada pelas equipes da Delegacia de Ulianópolis, vinculada à Superintendência Regional do Capim, e teve apoio da Delegacia de Dom Eliseu.

Cerca de 263 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Civil em Ulianópolis, em sítio com plantio e até estufa climatizada

“As nossas investigações iniciaram em novembro deste ano, quando recebemos uma denúncia anônima e passamos a monitorar, com apoio da Delegacia de Dom Eliseu, um grande plantio de maconha em uma propriedade rural, localizada no Rio das Antas. Houve também a troca de informações entre as duas delegacias. Quando deslocamos ao endereço, fizemos campanas em veículos descaracterizados e outras diligências para levantamento de dados e conseguimos efetuar a prisão do proprietário de uma caminhonete utilizada na logística do tráfico. A denúncia também mencionava que havia armas na residência, utilizadas pelos trabalhadores do local”, contou o delegado Denys Rodrigues, titular da Delegacia de Ulianópolis.

Após diligências preliminares confirmarem a movimentação suspeita, os policiais chegaram na primeira casa da propriedade, onde os alvos foram encontrados. Durante abordagem, o proprietário autorizou a revista de sua caminhonete, onde foi encontrada uma pistola municiada sem registro, configurando porte ilegal de arma de fogo. No imóvel também foram localizados uma espingarda artesanal utilizada por um dos presos e um tablete de maconha, que este afirmou ser para uso próprio.

Ação foi da Delegacia de Ulianópolis, vinculada à Superintendência Regional do Capim, com apoio da Delegacia de Dom Eliseu

“O homem ainda indicou o proprietário do sítio como fornecedor do entorpecente. Diante disso, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à segunda casa da propriedade, onde foram encontrados os demais envolvidos. No interior do imóvel havia grande quantidade de maconha em diversos estágios de preparo, além de três espingardas artesanais e munições de calibres variados. Todos foram presos por tráfico, associação ao tráfico e posse de armas e munições”, continuou o delegado.

Os presos indicaram a localização do plantio, que fica aos fundos da propriedade. Lá foram encontrados barracos de secagem, estufa climatizada e plantações com iluminação artificial. Foi levantada, inclusive, a utilização de mão de obra colombiana no ambiente.

“Neste local, outro homem foi abordado portando pistola e também recebeu voz de prisão em flagrante. Todo o entorpecente, armas, munições, celulares, balanças e apetrechos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Ulianópolis, para que os procedimentos legais fossem adotados”, explicou o delegado Cristiano Nascimento, superintendente da região.

O proprietário do sítio ainda danificou seu celular antes da apreensão. Na sua residência urbana, também foi localizada grande quantidade de droga já embalada e balanças de precisão. Os equipamentos utilizados no cultivo da plantação, como ar-condicionado, eletrodomésticos e demais objetos referentes ao contexto, além do veículo mencionado acima foram apreendidos. Após encerramento das diligências, todo o material ilícito e os presos foram apresentados na Delegacia de Ulianópolis para formalização do auto de prisão em flagrante.

“Como saldo da operação, temos a apreensão de duas pistolas, quatro armas de fabricação artesanal, cerca de 263 quilos de maconha, 12 aparelhos celulares, cerca de 50 munições e 45 cartuchos de diversos calibres, um rolo de barbante, sete balanças de precisão, três tesouras de poda e duas caminhonetes, além da prisão de nove pessoas, sendo oito homens e uma mulher”, finalizou o superintendente.

