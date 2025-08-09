sábado, agosto 9, 2025
Santa Bárbara do Pará recebe novo sistema de transporte público com apoio do Governo do Pará

No sábado (9), foi assinada a Ordem de Serviço que dará início ao novo sistema de transporte público em Santa Bárbara do Pará, parte da Região Metropolitana de Belém. A iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos estadual e municipal, com apoio da Prefeitura de Belém. A vice-governadora Hana Ghassan anunciou que sete novos ônibus reforçarão a frota local, ampliando rotas e otimizando a conexão com a capital. O serviço começa a operar já neste domingo (10), com sistema integrado e bilhete único.

Em evento realizado na Feira do Produtor, Ilana da Silva Farias ressaltou a melhoria no deslocamento: “Antes demorava muito pra ir até Belém. Agora vamos ter mais estrutura para se deslocar melhor.” O agricultor Pedro da Silva Oliveira também comemorou o avanço: “Demorava duas, três horas. Agora serão 30 minutos; é um sonho realizado desde que mudei pra cá em 2005.”

O prefeito Marcus Leão Colares (Marcão) destacou que a entrega responde a uma antiga demanda da população: “É um dia de festa”, afirmou, valorizando a parceria com o Estado e o governo federal, representado pela vice-governadora Hana Ghassan.

Essa iniciativa integra um amplo plano de modernização do transporte público da região. Em abril, 300 novos ônibus foram entregues com Wi-Fi, ar-condicionado e sistemas de segurança. Em maio, outros 33 veículos modernizados foram incorporados à frota metropolitana. Em junho, foi lançado o aplicativo Vai Passe Fácil, que permite pagamento por Pix e QR Code e possui futura integração com GPS para monitoramento em tempo real.

Imagem: Agência Pará

