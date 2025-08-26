terça-feira, agosto 26, 2025
Vídeo: Caminhoneiro demonstra empatia e paciência com motorista iniciante na estrada

Em um gesto que se destaca na rotina das estradas, um caminhoneiro demonstrou um nível de empatia e paciência que viralizou nas redes sociais. Ao se deparar com uma motorista recém-habilitada, visivelmente insegura no trânsito, ele escolheu agir com cautela em vez de pressioná-la.

O caminhoneiro manteve uma distância segura, evitando buzinar ou forçar uma passagem. Ele seguiu tranquilamente atrás do carro, respeitando o ritmo mais lento da condutora. A ultrapassagem só foi realizada quando o profissional encontrou um trecho seguro da pista, garantindo que a manobra não gerasse nenhum risco ou desconforto para a motorista.

A atitude, filmada e compartilhada, foi amplamente elogiada por outros motoristas e internautas. Em um cenário onde a pressa muitas vezes domina, o caminhoneiro se tornou um exemplo de cortesia e solidariedade, mostrando que a gentileza pode tornar o trânsito um ambiente mais seguro e humano para todos.

