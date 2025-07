Empregada doméstica é presa por furtar mais de R$ 9 mil de idosa em Belém

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (10), no bairro do Jurunas, em Belém, suspeita de furtar R$ 9,7 mil da conta bancária da patroa, uma idosa de 71 anos. O crime foi investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID), que identificou abuso de confiança como agravante.

Segundo a polícia, a empregada doméstica se aproveitou do momento em que a idosa se recuperava de uma cirurgia e, com acesso ao celular da vítima, realizou diversas transferências via Pix para contas em seu nome. O furto só foi descoberto quando a vítima tentou fazer uma compra e percebeu que a conta estava sem saldo.

Com dificuldades para usar o celular, a idosa pediu ajuda a familiares, que confirmaram a movimentação suspeita. Além do dinheiro, a mulher também é acusada de ter levado joias e dinheiro pertencentes a uma sobrinha da vítima.

A delegada Vanessa Macedo, diretora da DPID, destacou que casos como este ferem não apenas o patrimônio, mas a dignidade das vítimas. Durante as investigações, foi constatado que a suspeita já havia respondido por um crime semelhante em 2024, também contra uma idosa.

Diante da reincidência e da gravidade da conduta, a Justiça autorizou a prisão preventiva. A suspeita foi localizada em sua residência e encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Imagem: Agência Pará