Verão 2024: Projeto Onda Equatorial recolhe mais de uma tonelada e meia de resíduos nas praias de Mosqueiro, Salinas e Outeiro, no terceiro final de semana de julho

Maior parte do material é reciclável. Iniciativa, patrocinada pela distribuidora de energia, segue até o final do mês nos três balneários.

O terceiro final de semana do mês de julho marcou o recolhimento de mais de uma tonelada e meia de resíduos sólidos nas praias de Outeiro, Mosqueiro e Salinas, por meio do projeto Onda Equatorial, que oferece uma programação artística e cultural, além de limpezas nos balneários com a coleta de materiais como plástico, latas de alumínio e vidro, que são encaminhados às cooperativas parceiras e recebem o tratamento adequado.

A ação contou com o apoio do programa E+ Reciclagem, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, que pesa o material e reveste o valor arrecadado em bônus de energia para as associações parceiras do projeto Onda Equatorial.

A praia do Atalaia, em Salinas, mais uma vez liderou a quantidade de resíduos. Entre sexta-feira, 19, e domingo, 21, foram coletados mais de uma tonelada de resíduos sólidos da praia do Atalaia. Mosqueiro com meia tonelada e Outeiro com quase 200 kg. No total, foi 1,7 tonelada de lixo retirado dos três locais.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a ação seguirá no próximo final de semana, que será o último do mês de julho, nas três praias, para continuar levando sustentabilidade e cultura às pessoas que curtem o final de semana nos balneários.

“A Responsabilidade Social é um pilar importante para a Equatorial. Por isso, sempre buscamos realizar projetos que tenham ações voltadas ao social e ao cuidado com o meio ambiente. Conseguimos uma tonelada e meio de resíduos, o que supera a quantidade da semana passada. No último final de semana vamos estar novamente levando estas ações e garantindo uma praia limpa e cheia de alegria”, conclui Pricila.

O projeto Onda Equatorial conta com duas iniciativas: “Um Palco para Todos os Sons” com programação musical na praia e a “Onda”, um trabalho de limpeza dos balneários para retirar lixo e material reciclável. A ação tem o patrocínio da Equatorial Pará através da Lei Semear.