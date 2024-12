Vídeo: A era Ettinger chega ao fim e o Paysandu mira o futuro, nova diretoria dá as cartas.

A diretoria do Paysandu convocou uma coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira (5), no Bistrô Bicolor, localizado no estádio da Curuzú, em Belém. O principal objetivo do encontro foi apresentar oficialmente a nova gestão, encabeçada por Roger Aguilera, e se despedir do atual presidente, Mauricio Ettinger.

Durante a ocasião, diversos assuntos foram abordados, entre eles: o planejamento de contratações para reforçar o elenco, o andamento das obras do segundo campo de treinamento em Ananindeua, a relação entre o técnico e os atletas, além de especulações sobre as possíveis contratações de Rossi e José Aldo.

A diretoria também foi questionada sobre a possibilidade de dispensa de jogadores, os nomes que estão na mira do clube e os erros cometidos nas contratações realizadas durante a temporada de 2024.

Acompanhe a entrevista completa com o novo presidente do Paysandu:

Maurício Ettinger se despede do comando do Paysandu

Em seu discurso de despedida, o presidente Mauricio Ettinger destacou as principais conquistas de sua gestão à frente do Paysandu Sport Club. Enfatizou o trabalho em equipe, a importância da união do elenco e a evolução da estrutura do clube. Além disso, o mandatário bicolor fez uma análise crítica de sua gestão, reconhecendo erros e apontando os caminhos para um futuro ainda mais promissor.

Acompanhe a entrevista completa com da despedida de Maurício Ettinger:

Imagens: A Província do Pará

Por Marina Moreira