Lula é vaiado ao ser mencionado por Milei no CPAC Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi destaque nesta quarta-feira (4) durante o CPAC Argentina, realizado em Buenos Aires. Em seu discurso, Milei criticou lideranças políticas de esquerda, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao mencionar o nome de Lula, a plateia presente reagiu com vaias.

Durante sua fala, Milei defendeu que é necessário “acabar de uma vez por todas com a lixeira do socialismo”. Ele destacou a importância do que chamou de “batalha cultural” e pediu unidade da ultradireita para impedir avanços da esquerda.

– É uma oportunidade histórica para mudar o mundo – afirmou.

Milei também citou outros líderes da América Latina em suas críticas, como Gustavo Petro, da Colômbia, e figuras históricas como José “Pepe” Mujica, do Uruguai, e Fidel Castro, de Cuba. Segundo ele, o socialismo fracassou na economia, mas conseguiu disseminar suas ideias por meio de uma agenda de correção política.

– Como suas ideias são um espanto, onde vão geram miséria. Isso abriu a oportunidade para que hoje, no mundo, de mãos dadas com Donald Trump, Bukele e nós, se respirem novos ventos de liberdade – declarou Milei, arrancando aplausos e gritos dos apoiadores.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni