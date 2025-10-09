Vídeo: A Feira de Artesanato do Círio 2025 está aberta e espera por você com entrada franca para prestigiar o talento dos artesãos.

Durante seus sete dias, a FAC (13ª edição) tem a expectativa de injetar R$ 3,2 milhões na economia criativa do Pará.

Com o conceito “Arte que preserva, cultura que inspira”, a 13ª Feira de Artesanato do Círio (FAC) foi oficialmente aberta nesta quinta-feira (9), no Parque Urbano Belém Porto Futuro. A cerimônia contou com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, reforçando o apoio institucional à celebração.

Promovida pelo Sebrae Pará com o apoio do Governo do Pará, a FAC 2025 se alinha aos preparativos da COP 30, reafirmando o compromisso do Estado com a economia criativa, a sustentabilidade ambiental e a valorização da cultura paraense.

Recordes de Negócios e Peças em Exposição

A edição deste ano promete ser a maior de todas, com previsão de atrair mais de 50 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 3,2 milhões em negócios em apenas sete dias.

A feira reúne 210 empreendedores em uma área de mais de 4 mil metros quadrados. Desse total, 159 são artesãos que trabalham com tipologias tradicionais amazônicas — como miriti, balata, cerâmica, sementes, cuias e madeira — além de peças inspiradas na festividade do Círio. A expectativa é que mais de 65 mil peças sejam comercializadas até o encerramento, no dia 15 de outubro.

Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão

A sustentabilidade é um pilar central desta edição, evidente desde a estrutura física até a produção dos expositores, que priorizam matérias-primas locais e reaproveitamento. Um destaque é o projeto Sebrae Recicla, que promove a coleta seletiva e o manejo adequado dos resíduos, envolvendo cooperativas do programa Pró-Catadores e reforçando a economia circular na Amazônia.

A feira também é um palco de diversidade cultural. O espaço Mundo Amazônia exibe trabalhos de povos indígenas de etnias como Kayapó e Warao, e de comunidades quilombolas de Salvaterra, Acará e Baião.

Em um ambiente inédito, o Espaço de Empreendedorismo Inclusivo oferece uma vitrine a mães de pessoas com deficiência ou neurodivergentes, criando uma oportunidade de renda e uma rede de apoio.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou que o evento é um marco histórico, conectando empreendedores locais ao mercado e fortalecendo a identidade amazônica.

Serviço e Programação

A FAC 2025 tem entrada gratuita e está integrada de forma definitiva ao calendário do período nazareno.

Local: Estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro

Período: De 9 a 15 de outubro

Horário: Das 10h às 22h (Com exceção do domingo do Círio, 12, quando o horário será das 15h às 22h).

Durante toda a programação, o público poderá acompanhar apresentações musicais gratuitas com artistas paraenses. Vale notar que, após o Círio, o espaço da feira será remodelado para abrigar a área de empreendedorismo da COP 30.

Por Marina Moreira

Se Inscreva no canal: