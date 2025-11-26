quarta-feira, novembro 26, 2025
Vídeo: Ana Castela corre descalça na areia para atender fãs em Balneário Camboriú

A artista não hesitou em correr da sua equipe durante as filmagens para se encontrar com os admiradores, demonstrando o carinho com quem a aguardava.

A cantora Ana Castela demonstrou um carinho e dedicação excepcionais com seu público durante as gravações de seu novo projeto em Balneário Camboriú (SC).

A artista não hesitou em interromper brevemente seu trabalho para encontrar os fãs que a aguardavam ansiosamente. Em uma cena que rapidamente viralizou e emocionou milhares de seguidores, Ana Castela foi flagrada descendo do carro logo após o Zé Felipe ter descido, correndo descalça na areia para se aproximar e interagir com o público.

O gesto espontâneo e a pressa em atender os admiradores, mostrando que a artista prioriza o contato com quem a acompanha, renderam elogios nas redes sociais. A atitude reforça a imagem de proximidade e simplicidade da “Boiadeira”, cativando ainda mais seus seguidores.

