Flamengo volta ao Rio para ‘aeroFla’, enquanto Palmeiras segue direto para Lima. É final de Libertadores.

Finalistas da Libertadores 2025, Flamengo e Palmeiras adotaram estratégias diferentes na semana da grande decisão. Após irem a campo na noite desta terça pelo Campeonato Brasileiro, os clubes seguirão caminhos opostos nesta quarta. Enquanto os rubro-negros farão um esforço a mais para receber o carinho da torcida no embarque a Lima, os alviverdes priorizaram o descanso.

É que a delegação do Palmeiras irá direto de Porto Alegre, onde o time foi derrotado (3 a 2) pelo Grêmio, para o Peru. O embarque está previsto para o final da manhã. Com isso, o “aeroPorco” foi antecipado para o último domingo, durante a viagem para a capital gaúcha.

Abel Ferreira focou na recuperação física de seus jogadores. Ele poupou todos os 11 considerados titulares da partida contra o Grêmio. Eles treinaram por um dia a mais no CT do clube, em São Paulo, e se juntaram ao restante da delegação em Porto Alegre apenas na terça-feira.

Já o Flamengo se viu obrigado a abrir mão deste descanso para tentar antecipar a conquista do título brasileiro. Não conseguiu sair de Belo Horizonte campeão, mas abriu a distância para o Palmeiras de quatro para cinco pontos. Agora, só precisa de uma vitória para vencer a Série A pela nona vez na história.

Ainda assim, Filipe Luís conseguiu evitar que alguns jogadores atuassem por mais de um tempo. Foram os casos de Arrascaeta, Jorginho, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Alex Sandro e Varela sequer foram a campo. Porém, viu Luiz Araújo sair reclamando de dor na coxa direita. A ver como ele estará nesta quarta-feira.

Fla: duas viagens e treino em menos de 24h

A quarta-feira também promete ser intensa para os rubro-negros. Os jogadores embarcaram de volta ao Rio logo após o jogo para chegar durante a madrugada. E não terão muitas horas de sono, já que farão o último treino no Ninho do Urubu às 10h30. À tarde, recebem a festa da torcida no caminho para o aeroporto. O voo para Lima está previsto para as 17h.

Após o jogo contra o Atlético-MG, Filipe Luís foi questionado por este planejamento. Segundo ele, o esforço foi feito para que os atletas possam ter um último contato com suas famílias e também pela possibilidade de ganho motivacional.

– Tivemos várias reuniões para montar a melhor estratégia para viajar pra Lima. Pensamos que, depois do jogo de hoje, era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com suas famílias, se despedirem das suas crianças, renovar as energias e também (estar) na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores.

A partir de quinta, a agenda das duas delegações volta a ser muito parecida. Ambas farão dois treinamentos em Lima antes da final de sábado. O Palmeiras usará as instalações do Estádio Alejandro Villanueva, do Allianza Lima. Já o Flamengo fará suas atividades no CT da federação peruana.

