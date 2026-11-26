Moradores de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, viveram momentos de tensão nesta quarta-feira (25), após um ataque atribuído a integrantes de facções criminosas.

De acordo com informações apuradas, a ação estaria relacionada a uma disputa entre as facções Bonde dos 40 e Comando Vermelho, que protagonizam confrontos na região.