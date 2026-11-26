Certame oferta vagas para ampla concorrência, ações afirmativas e servidores da instituição; aulas iniciam em março do próximo ano.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições gratuitas para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico em Geografia (turma 2027.1), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG) do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE).

Ao todo, são ofertadas 24 vagas para graduados (ou concluintes do último semestre) em Geografia ou áreas afins. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de dezembro de 2026, diretamente pelo sistema de seleção da instituição, seguindo as regras do Edital nº 154/2026. O curso tem regime presencial e em tempo integral.

Distribuição das vagas

Das 24 oportunidades disponíveis, 14 são para ampla concorrência e 10 são reservadas a ações afirmativas e qualificação interna (com remanejamento para a ampla concorrência caso não sejam preenchidas):

Ampla concorrência: 14 vagas

14 vagas Servidores técnico-administrativos e operacionais efetivos da Uepa (Proqtec): 6 vagas

6 vagas Docentes efetivos da Uepa: 1 vaga

1 vaga Comunidades quilombolas: 1 vaga

1 vaga Povos indígenas: 1 vaga

1 vaga Pessoas com deficiência (PcD): 1 vaga

Linhas de pesquisa

Com área de concentração em Análises Socioespaciais e Territoriais na Amazônia, o programa divide-se em dois eixos (candidatos de outras áreas devem apresentar proposta vinculada ao campo geográfico):

Análises socioespaciais e territoriais das cidades na Amazônia: investiga produção do espaço urbano, planejamento e gestão das cidades, desigualdades socioespaciais, violência urbana, territorialidades, questões ambientais e movimentos sociais.

investiga produção do espaço urbano, planejamento e gestão das cidades, desigualdades socioespaciais, violência urbana, territorialidades, questões ambientais e movimentos sociais. Análises socioespaciais e territoriais do campo na Amazônia: aborda produção do espaço agrário, campesinato, comunidades tradicionais, educação do campo, conflitos socioambientais, desenvolvimento territorial e transição agroecológica.

Etapas da seleção

O certame conta com quatro fases — as três primeiras são eliminatórias (exigindo nota mínima 7,0 em cada) e a última é classificatória:

Análise do pré-projeto de pesquisa (eliminatória): o texto deve ter até 10 páginas (sem contar a capa) e não pode conter o nome do candidato, seguindo a identificação prevista em edital. Prova escrita (eliminatória): prevista para 4 de fevereiro de 2027, terá duas questões dissertativas (uma de bibliografia geral e outra específica da linha de pesquisa escolhida). Entrevista remota (eliminatória): marcada para 25 e 26 de fevereiro de 2027, via plataforma virtual. Avaliação do currículo Lattes (classificatória).

Cronograma e inscrições

Para efetivar a inscrição no sistema da Uepa, é necessário anexar documento de identificação, diploma ou declaração de conclusão prevista, currículo Lattes documentado, pré-projeto de pesquisa e, quando aplicável, comprovantes para vagas reservadas.

Etapa Data prevista Inscrições gratuitas Até 14 de dezembro de 2026 Prova escrita 4 de fevereiro de 2027 Entrevistas remotas 25 e 26 de fevereiro de 2027 Resultado final 17 de março de 2027 Matrículas 22, 23 e 24 de março de 2027 Início das aulas 29 de março de 2027

A leitura integral do Edital nº 154/2026 (disponível na página de editais da Uepa) é indispensável para conferir as regras de formatação do projeto e os critérios de pontuação. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail secretaria@ppgguepa.com.br ou pelos telefones (91) 4009-9545 e (91) 4009-9520.

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