Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (26), na Avenida Centenário, nas proximidades da Avenida Júlio César, em Belém.

Segundo informações preliminares, a ocorrência provocou retenção de veículos e deixou o trânsito parado no trecho.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do acidente, possíveis feridos ou previsão de normalização do tráfego.