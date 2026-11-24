Um incêndio em uma área de vegetação nas proximidades do Hospital Regional de Castanhal, no nordeste do Pará, provocou apreensão entre pacientes, acompanhantes e funcionários na tarde desta segunda-feira (23).

Segundo informações preliminares, as chamas se espalharam pela vegetação e produziram uma grande quantidade de fumaça nas imediações da unidade hospitalar.

Funcionários do hospital atuaram para tentar impedir que o fogo avançasse em direção às instalações. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e controlar o incêndio.