sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: criança é assaltada em Parauapebas; câmeras registraram a ação

O assalto, que aconteceu no bairro Jardim América, assustou outras crianças que estavam no local.

A violência urbana atinge até os mais jovens em Parauapebas, no Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança sendo assaltada enquanto usava o celular, deitada na calçada do bairro Jardim América.

Nas imagens, um homem em uma moto se aproxima da criança, arranca o celular de sua mão e foge. O assalto, que durou segundos, assustou outras crianças que estavam no local e correram em direção às suas casas.

O caso reacende o debate sobre a segurança nas ruas de Parauapebas, mostrando a vulnerabilidade dos moradores, inclusive dos mais novos, em áreas movimentadas da cidade.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: homem vestido do personagem Chaves é detido por tráfico de drogas no Rio
Próximo artigo
Escritora Ana Maria Machado é a homenageada com o Prêmio Jabuti em 2025

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315