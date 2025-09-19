Vídeo: criança é assaltada em Parauapebas; câmeras registraram a ação

O assalto, que aconteceu no bairro Jardim América, assustou outras crianças que estavam no local.
A violência urbana atinge até os mais jovens em Parauapebas, no Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança sendo assaltada enquanto usava o celular, deitada na calçada do bairro Jardim América.
Nas imagens, um homem em uma moto se aproxima da criança, arranca o celular de sua mão e foge. O assalto, que durou segundos, assustou outras crianças que estavam no local e correram em direção às suas casas.
O caso reacende o debate sobre a segurança nas ruas de Parauapebas, mostrando a vulnerabilidade dos moradores, inclusive dos mais novos, em áreas movimentadas da cidade.
Se inscreva no canal: