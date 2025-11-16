Vídeo: Energia global em Belém; gringa se joga no “Rock Doido” durante a COP 30!

A capital paraense, Belém, não está apenas no centro das discussões ambientais globais por sediar a COP 30; ela também está fervendo com uma mistura cultural inigualável! E o que melhor para representar essa fusão de mundos do que uma visitante internacional se rendendo ao ritmo contagiante do “rock doido” paraense?

A influenciadora digital Elyneide Santos capturou e compartilhou em suas redes sociais a cena que viralizou: uma turista, carinhosamente chamada de “gringa”, totalmente imersa na vibrante cena do rock local. Longe dos debates formais da conferência, a energia da visitante estrangeira contagiou a todos, mostrando que a linguagem da música transcende barreiras.

As imagens compartilhadas por Elyneide exibem a gringa aproveitando intensamente o show, dançando e vibrando com a pegada única do rock feito em Belém – um som que frequentemente incorpora elementos regionais e ritmos amazônicos, resultando no famoso “rock doido” ou “rock paraense”.

Essa espontaneidade reforça o impacto da COP 30 não apenas como um evento climático, mas como uma vitrine cultural que expõe a riqueza e o acolhimento do Pará. Enquanto os líderes mundiais discutem o futuro do planeta, o ritmo paraense mostra que a diversidade é a nossa maior força, dentro e fora dos palcos.

