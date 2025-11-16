Vídeo: Espanto japonês em Belém; mangas nas ruas viram atração turística durante a COP 30

Belém, a capital paraense que sedia a COP 30, está acostumada a ver suas ruas tomadas pela exuberância da natureza, mas para os turistas internacionais, o cenário é de fascinação e surpresa. Um grupo de turistas japoneses em visita à cidade foi flagrado expressando grande espanto com um fenômeno muito comum para os belenenses: a quantidade de mangas maduras caídas pelas calçadas e até mesmo nas pistas.

Belém é carinhosamente conhecida como a “Cidade das Mangueiras”. A profusão de árvores frondosas é uma de suas marcas registradas, e a chegada da COP 30 coincide com o pico da colheita da fruta. O resultado é um cenário onde a natureza excede a capacidade de consumo, e as mangas maduras — muitas delas enormes e suculentas — se desprendem dos galhos e forram o chão.

Para os japoneses, que valorizam intensamente a organização e onde frutas tropicais são, muitas vezes, artigos de luxo ou vendidas a preços elevados, ver uma fruta tão nobre abundantemente dispersa pelo chão das principais vias urbanas é algo verdadeiramente impressionante.

O contraste entre a seriedade da conferência climática e essa riqueza natural “desperdiçada” gerou um momento cultural divertido e de grande encantamento. A cena ressalta a fertilidade e a generosidade do solo amazônico, transformando um aspecto cotidiano da cidade em uma curiosa atração turística para os visitantes internacionais.

Se inscreva no canal: