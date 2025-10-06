segunda-feira, outubro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Projeto Peregrinos de Nazaré inicia nesta terça (7)

O projeto oferece apoio logístico, segurança, alimentação e serviços de saúde aos romeiros que caminham até Belém para o Círio de Nazaré.

De 7 a 11 de outubro, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferecerá suporte a romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios do nordeste paraense, em direção ao Círio de Nazaré. O atendimento será realizado por meio do projeto “Peregrinos de Nazaré”, criado em 2016 para garantir mais segurança e acolhimento aos devotos que percorrem longas distâncias até a Basílica Santuário.

Neste ano, o número de pontos de apoio aumentou de 17 para 28 em relação a 2024, abrangendo 13 municípios do Estado, ao longo da BR-316 (desde Santa Maria do Pará), Alça Viária, PA-391, PA-140, PA-151, Vila do Conde (PA-483) e PA-252. Cerca de 3 mil voluntários atuarão em regime de revezamento nesses postos de atendimento.

Outra forma de ajudar o projeto é por meio de doações, como alimentos, água e materiais de saúde, que podem ser entregues das 8h às 18h, no Coração Imaculado de Maria, sede da Pastoral da Acolhida, localizada na Travessa 14 de Março, entre a Avenida Nazaré e a Gentil Bittencourt.

Além disso, o projeto conta com a Certificação dos Peregrinos. A iniciativa nasce com o objetivo de valorizar ainda mais a caminhada de fé de milhares de devotos que se deslocam de diferentes cidades até Belém. Ao longo do trajeto, os peregrinos encontrarão, nos pontos oficiais de apoio, QR Codes de registro. Com apenas cinco registros validados durante a peregrinação, o devoto poderá, ao chegar à Basílica Santuário, apontar novamente seu celular para o QR Code final, disponível em telão digital, e assim receber o Diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré.

A empresa Rota do Pará, concessionária responsável pela Alça Viária, fará a distribuição de 3.000 coletes refletivos e 3.000 lanternas ao longo da Alça Viária e da BR-316, reforçando a segurança e a visibilidade dos peregrinos que percorrem as estradas. A iniciativa integra a ampla rede de apoio aos romeiros, fortalecendo a missão de acolher e proteger os milhares de fiéis que caminham movidos pela devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Na próxima terça-feira pela manhã, também será realizada a entrega das doações recebidas na Casa de Plácido, destinadas a alguns dos pontos oficiais de apoio aos romeiros.

O projeto Peregrinos de Nazaré conta com o apoio de diversas instituições, entre elas: Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SESI, Cruz Vermelha e Rota do Pará.

Histórico da Romaria a Pé

A tradicional Romaria Castanhal–Belém teve início no começo da década de 1980, quando pequenos grupos de devotos percorriam, a pé, os cerca de 78 km entre os dois municípios. Hoje, a prática se expandiu, reunindo centenas de peregrinos vindos de diferentes cidades do Pará, principalmente na semana que antecede o Círio, em manifestações de fé que marcam o maior evento religioso do Brasil. Somente em 2024, mais de 10 mil pessoas se cadastraram em caravanas no site.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Última vítima de naufrágio no Marajó é resgatada pelos bombeiros
Próximo artigo
Vídeo: Fafá de Belém anuncia detalhes da Varanda de Nazaré 2025

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315