Vídeo: Lulu-da-Pomerânia de 3 kg enfrenta urso e viraliza na internet

Um cãozinho da raça Lulu-da-Pomerânia, chamado Scout, se tornou um herói improvável ao expulsar um urso que invadiu a casa de seus tutores, próximo a Vancouver, no Canadá. Pesando apenas 3 kg, Scout confrontou o urso, que estava comendo sua ração, mostrando uma coragem surpreendente.

O vídeo do momento, capturado por câmeras de segurança e publicado no TikTok pela tutora Kayla Kleine, viralizou e já soma mais de 4,3 milhões de visualizações. A bravura do cãozinho, que enfrentou um adversário quase 100 vezes maior, impressionou internautas ao redor do mundo.

