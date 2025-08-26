terça-feira, agosto 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Menino de 9 anos e cachorrinha viralizam em vídeo de “grau” de bicicleta

Em um mundo onde a internet é inundada por conteúdos rápidos e passageiros, um vídeo em particular conseguiu capturar a atenção e o carinho de milhões de pessoas. Com mais de 19 milhões de visualizações, a gravação mostra a dupla inseparável formada por João Lucas Araújo, um menino de 9 anos, e sua cachorrinha, Mel.

Morador de Combinado, no Tocantins, João Lucas foi flagrado em um momento de pura alegria e habilidade: empinando sua bicicleta com a fiel companheira na garupa. E Mel não é uma passageira comum. De óculos e roupinha, a vira-lata se equilibra com uma tranquilidade impressionante enquanto o menino demonstra sua perícia no “grau”.

A cena, que parece saída de um filme, conquistou rapidamente o coração da internet. A doçura da amizade e a sincronia entre os dois geraram uma onda de comentários positivos e compartilhamentos. O sucesso foi tanto que Mel, agora, é uma celebridade local, carinhosamente apelidada de “Mel do Grau”. Vizinhos e moradores da região se aproximam para tirar fotos com a cachorrinha, que esbanja charme e simpatia.

A história de Mel e João Lucas é ainda mais tocante. Adotada há cerca de um ano, em um dia de chuva, a cachorrinha encontrou no menino não apenas um lar, mas um parceiro de aventuras, provando que a amizade verdadeira pode surgir nos momentos mais inesperados e que os laços de carinho entre humanos e animais são capazes de criar memórias inesquecíveis.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Adeus a um Guardião da Cultura: Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, morre aos 71 anos em Belém
Próximo artigo
PM para carro de Caetano Veloso em blitz no DF e surpreende cantor e Paula Lavigne com beijo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315