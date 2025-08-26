terça-feira, agosto 26, 2025

PM para carro de Caetano Veloso em blitz no DF e surpreende cantor e Paula Lavigne com beijo

A cena inusitada aconteceu no sábado (23), quando Caetano Veloso se apresentou no Na Praia Festival, no Setor de Clubes Sul, em Brasília. O perfil oficial do cantor publicou a imagem do momento em suas redes sociais com a legenda “efeito Caetano”.

Durante uma blitz de rotina em Brasília, um policial militar teve um encontro inusitado e emocionante com o cantor Caetano Veloso. A cena, gravada no sábado (23) e publicada nas redes sociais de Caetano na segunda (25), mostra o PM parando o carro do artista e, em vez de fiscalizá-lo, pedindo permissão para um beijo.

A abordagem ocorreu no Setor de Clubes Sul, após a apresentação de Caetano no Na Praia Festival. O vídeo flagra o momento em que o policial, segurando um bafômetro, se aproxima e pergunta ao cantor: “Eu posso dar um beijo no senhor?”.

Após o beijo e o abraço com o ídolo, o militar se mostra visivelmente emocionado, comentando: “Ah, que maravilha! Que homem cheiroso!”. A esposa de Caetano, Paula Lavigne, que estava no banco de trás, também é abraçada pelo policial. Ao saírem da blitz, ela resume a situação com humor: “É o efeito Caetano”.

A publicação de Caetano nas redes sociais incluiu outros encontros marcantes, como abraços com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o cantor Lenine e até mesmo o icônico Zé Gotinha. A sequência de imagens reforça o carisma do artista e o seu poder de encantar pessoas de diferentes esferas.

