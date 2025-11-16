domingo, novembro 16, 2025
Vídeo: movimento intenso no Terminal Hidroviário de Belém antes da 2ª semana da COP 30

Belém se prepara para a segunda e crucial semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), e o ritmo da cidade já reflete a alta demanda logística. Na manhã deste domingo, 16 de novembro, o Terminal Hidroviário Ruy Barata, situado na Praça Princesa Isabel, registrou uma movimentação intensa de passageiros.

Um vídeo capturado pelo Grupo Liberal mostrou o local completamente lotado, indicando uma forte circulação de pessoas que chegam ou se deslocam da capital paraense. Este aumento no fluxo ocorre precisamente no dia de transição entre as semanas da conferência.

Embora o domingo seja um dia de pausa na programação oficial da COP 30 – tanto a Blue Zone (espaço de negociações da ONU) quanto a Green Zone (espaço de sociedade civil e eventos paralelos) estão sem atividades agendadas –, a agitação no terminal hidroviário sugere que delegados, jornalistas, staff de apoio e participantes em geral estão se posicionando para o início da fase mais decisiva dos debates.

O cenário de intensa circulação sublinha a complexidade logística que Belém enfrenta ao sediar um evento de proporções globais, com milhares de pessoas utilizando todos os modais de transporte da região, reforçando o papel fundamental das vias fluviais na Amazônia.

