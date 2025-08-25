PF autua empresa de segurança privada no Pará

A Polícia Federal autuou uma empresa de transporte de valores, em Belém, hoje, segunda-feira, 25. A ação faz parte da operação Rastreio 3, um esforço nacional para coibir a lavagem de dinheiro no país.

Entre as irregularidades encontradas na empresa estava o uso indevido da estrutura logística e de veículos de carro forte de outra empresa, inconsistências em guias de transporte de valores e estrutura de funcionamento inadequada, sem atender requisitos da legislação.

As investigações seguem na Justiça para apurar possíveis envolvidos e tomar as providências cabíveis.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém