Vídeo: “Tem que fazer a matemática”; Virginia detalha logística de Stories no exterior

O ponto central da fala de Virginia foi a adaptação de conteúdo devido ao fuso horário. Segundo ela, o processo de edição dos vídeos torna-se mais complexo para garantir que o público brasileiro acompanhe sua rotina em tempo real.

A “Matemática” dos Posts

Virginia explicou que cada publicação exige uma série de etapas manuais para manter o padrão de seu perfil. “Tenho que pegar o horário do outro país e fazer a matemática para ver que horas são no Brasil”. A influenciadora mencionou a necessidade de trocar as fontes e utilizar os emojis de bandeiras correspondentes a cada localidade.”Tem que trocar a fonte e colocar a bandeira do Brasil”, pontuou.

Repercussão na Web

A declaração rapidamente viralizou e gerou reações mistas. De um lado, seguidores e profissionais de marketing digital defenderam a influenciadora, ressaltando que a manutenção de uma conta com milhões de seguidores exige um rigoroso planejamento de engajamento e horários de pico.

Por outro lado, muitos internautas ironizaram a fala, classificando o “desafio” como algo simples diante da realidade de outros trabalhadores. O episódio reforça a constante lupa sob a qual vivem as grandes figuras do mercado de influência, onde até detalhes da edição de conteúdo podem se transformar em grandes discussões públicas.