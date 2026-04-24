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Vídeo: Sucuri é flagrada capturando capivara em fazenda na região de Sidrolândia

Um vídeo registrado na tarde desta quinta-feira (23), por volta das 16h40, mostra uma sucuri capturando uma capivara em uma propriedade rural na região de Sidrolândia.

O flagrante aconteceu em uma fazenda conhecida como Refúgio, localizada a cerca de 15 quilômetros após o Clube de Laço. Nas imagens, a serpente aparece arrastando a capivara para dentro de um córrego, logo abaixo de uma ponte.

De acordo com o relato de Cezar Bertoldo, que presenciou a cena, a sucuri teria aproximadamente entre nove e dez metros de comprimento.

Apesar do impacto das imagens, ninguém ficou ferido. Especialistas destacam que esse tipo de comportamento é natural da espécie, especialmente em áreas rurais e próximas a cursos d’água.

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