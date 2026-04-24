Vídeo: Jordana quebra o silêncio sobre polêmicas do irmão durante o BBB26

Ex-sister reage à postura de Honorato Morais enquanto ela estava confinada; entenda.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Jordana finalmente começou a encarar a realidade dos fatos que aconteceram enquanto ela estava confinada. O ponto principal de curiosidade do público era a postura de seu irmão, Honorato Morais, que se tornou uma figura constante (e polêmica) nas redes sociais durante a participação da advogada.

Enquanto a irmã buscava o prêmio milionário, Honorato não fugiu do confronto: bateu de frente com internautas e chegou a questionar abertamente as decisões da direção do programa.

A Reação da Advogada

Questionada sobre o comportamento do irmão, Jordana manteve a cautela, mas não deixou de defendê-lo. A ex-sister revelou que, devido à correria pós-confinamento, ainda não teve tempo de assistir aos vídeos ou ler as declarações na íntegra, mas tem uma teoria clara sobre a motivação de Honorato.

“Ainda não vi as declarações, mas acredito que tenham sido para me ajudar”, explicou a advogada.

Proteção Familiar vs. Visão do Público

Para Jordana, o agir do irmão parece ser fruto do instinto de proteção, típico de quem assiste a um ente querido ser julgado por milhões de pessoas. Embora Honorato tenha causado barulho ao apontar falas sobre a dinâmica do #BBB26, a advogada prefere focar na intenção positiva por trás dos conflitos.

Agora, resta saber se, após se atualizar de todos os “exposeds” e discussões, a opinião da doutora continuará a mesma ou se o “alerta de climão” será ligado na família Morais.