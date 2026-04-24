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ENTRETENIMENTO

Vídeo: O Retorno da Runway; Elenco de “O Diabo Veste Prada 2” Brilha em Londres

A espera de quase duas décadas finalmente está chegando ao fim. O quarteto icônico que definiu o conceito de estilo no cinema — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci — parou Londres nesta sexta-feira (24) para uma sessão de fotos que oficializa a contagem regressiva para a estreia de “O Diabo Veste Prada 2”.

A reunião do elenco original não apenas atraiu todos os flashes na capital britânica, mas também confirmou que a química entre Miranda Priestly e seus pupilos (ou “vítimas”) continua mais afiada do que nunca.

Luxo e Expectativa

Desta vez, a trama deve explorar os novos desafios de Miranda Priestly em um mercado editorial dominado pelo digital, enquanto Andy e Emily, agora em posições de poder, reencontram a temida mentora. As fotos divulgadas hoje mostram os atores esbanjando uma elegância que faz jus ao legado da revista Runway, elevando ainda mais o hype global.

Estreia Confirmada em Belém

Para os cinéfilos e entusiastas da moda na capital paraense, a notícia é excelente: a sequência da franquia chega às telonas a partir do dia 29 de abril.

As principais redes de cinema em Belém já se preparam para receber o longa, com sessões confirmadas para a próxima quarta-feira (29). É a oportunidade perfeita para conferir se Andy Sachs continua não sabendo a diferença entre dois cintos azul-celeste ou se, finalmente, ela aprendeu a escolher o tom certo de cerúleo sob o olhar atento de Miranda.

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