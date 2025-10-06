Vídeo: tentativa de arrombamento de caixas eletrônicos em supermercado em canudos



Uma tentativa de roubo foi registrada no domingo (5) contra os caixas eletrônicos instalados no Supermercado Líder, localizado no bairro de Canudos, em Belém.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos tentaram arrombar os equipamentos. Detalhes sobre a dinâmica exata da ação e se houve dano material significativo nos caixas ainda estão sendo apurados. Não há informações imediatas sobre prisões ou se os criminosos conseguiram levar alguma quantia.

As autoridades competentes devem investigar o caso para identificar os responsáveis por essa tentativa de furto qualificado.

