Vídeo: Criança “escovando dentes” de jacaré viraliza e levanta dúvidas sobre autenticidade

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado repercussão ao mostrar uma criança interagindo de forma incomum com um jacaré em uma área ribeirinha na Colômbia.

Nas imagens, o menino, identificado como Heimer, se aproxima da margem de um rio e utiliza uma escova de dentes para limpar o focinho do animal, chegando a tocar diretamente em suas mandíbulas enquanto o chama pelo nome de “Enrique”.

A cena chamou atenção pela aparente falta de risco imediato, mas especialistas em comportamento animal levantaram dúvidas sobre a veracidade do vídeo, apontando que o jacaré pode apresentar características de movimento mecânico.

O caso ocorreu em uma área fluvial sem vigilância institucional e segue gerando debate entre internautas sobre autenticidade e segurança na interação com animais silvestres.