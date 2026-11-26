Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após um caminhão-tanque que transportava produtos petrolíferos tombar e pegar fogo na Estrada de Contorno do Cairo, no distrito de Al-Warraq, em Gizé, no Egito, nesta quarta-feira (25).

Segundo informações do Ministério da Saúde egípcio, o incêndio se espalhou para vários veículos que estavam próximos ao local, provocando uma grande ocorrência. Equipes de emergência foram mobilizadas, com 39 ambulâncias enviadas para atender às vítimas e transportar os feridos para hospitais da região.

Os números divulgados são preliminares e podem ser atualizados pelas autoridades.