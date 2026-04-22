Roubos caem 80% no Pará e Estado registra melhor março desde 2010

Dados apontam redução contínua também nos furtos, com o impacto positivo das ações de segurança e uso de tecnologia

O Governo do Estado segue avançando no enfrentamento à criminalidade em todo o território estadual. Em março de 2026, o Pará alcançou uma redução de 80% nos índices de roubos e de 38% nos crimes de furtos, na comparação com o mesmo mês de 2018. O resultado consolida o melhor desempenho para o mês de março em toda a série histórica, iniciada em 2010.

De acordo com dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), foram registrados 1.962 casos de roubo e 5.656 de furto em março de 2026. No mesmo período de 2018, os números chegaram a 10.132 roubos e 9.724 furtos.

Na comparação com março de 2025, quando foram contabilizados 2.611 roubos e 7.377 furtos, a redução foi de 30% nos roubos e de 21% nos furtos.

O titular da Segup, Ed-Lin Anselmo, destaca que os resultados refletem uma política contínua de fortalecimento da segurança pública do Estado. “Temos trabalhado com planejamento, integração e investimentos permanentes. Esses resultados demonstram que estamos no caminho certo, reduzindo de forma consistente os crimes contra o patrimônio e garantindo mais segurança à população paraense”, afirmou o secretário.

A redução também se mantém sólida nos anos mais recentes. Em março de 2026, o número de roubos caiu para 1.962 ocorrências. Esse resultado representa uma queda de 47% em relação às 3.749 ocorrências registradas em 2023, e de 36% em comparação aos 3.075 casos de 2024, consolidando a trajetória de declínio nos índices de criminalidade.

ROUBOS E FURTOS EM QUEDA

No primeiro trimestre de 2026, o Pará registrou 5.746 ocorrências de roubo, contra 8.037 no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de 28%.

Quando comparado a anos anteriores, o recuo é ainda mais expressivo. Em 2019, foram 22.558 registros e, em 2018, 30.249 ocorrências, o que representa reduções de 75% e 81%, respectivamente.

Os furtos também apresentaram queda no acumulado do ano. Foram 17.820 registros em 2026, frente a 20.853 em 2025, uma redução de 14%. Em relação a 2018, quando houve 28.779 casos, a diminuição chega a 38%.

INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA

Os resultados acompanham o volume de investimentos realizados pelo Governo do Estado na área de segurança pública nos últimos anos. Mais de R$ 950 milhões foram aplicados no fortalecimento das forças de segurança, com aquisição de viaturas, armamentos, munições e equipamentos de alta tecnologia, além da implantação de Bases Fluviais Integradas e reforço no policiamento em áreas estratégicas.

O Estado também ampliou o uso de tecnologia no monitoramento urbano. Atualmente, mais de mil câmeras estão em funcionamento, incluindo equipamentos instalados em totens de segurança distribuídos em diversas regiões.

Parte do sistema conta com leitura de placas veiculares e reconhecimento facial, além de permitir contato direto da população com as forças de segurança por meio do canal 190.

O secretário Ed-Lin Anselmo afirma que o investimento em tecnologia tem sido fundamental para dar mais agilidade às ações policiais e ampliar a capacidade de resposta das equipes em campo. “Hoje conseguimos atuar de forma mais rápida e precisa, com apoio de sistemas inteligentes que auxiliam tanto na prevenção quanto na repressão qualificada dos crimes”, ressaltou.

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Na Região Metropolitana de Belém, os indicadores seguem a mesma tendência de queda. Em março de 2026, foram registrados 1.326 casos de roubo, o menor número da série histórica para o período.

O resultado representa redução de 29% em relação ao mesmo período de 2025 onde foi registrado 1.885 casos e de 79% na comparação com março de 2018, quando foram contabilizadas 6.452 ocorrências.

Nos furtos, a região registrou 2.443 casos em março deste ano, frente a 2.927 em 2025, o que indica redução de 16%. Em relação a 2018, quando houve 4.395 registros, a queda chega a 44%.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias