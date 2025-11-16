domingo, novembro 16, 2025
Desde 1876
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Viviane Batidão anima gravação da TV Globo em Belém ao puxar repórter para dançar brega paraense

A cantora Viviane Batidão voltou a movimentar as redes sociais nesta semana após divulgar um trecho da matéria especial que a TV Globo está produzindo em Belém sobre a cultura e o cotidiano do paraense.

No vídeo, que rapidamente viralizou, a artista aparece puxando o repórter Felipe Santana (@felipetomazsantana) para dançar um dos maiores clássicos do brega paraense: “Só Pôr do Sol”, sucesso eternizado na voz de Teddy Max.

O momento, leve e espontâneo, ocorreu durante as gravações da reportagem em um ponto turístico da capital. Dezenas de pessoas que acompanhavam a cena foram ao delírio quando Viviane convidou o repórter para o centro da roda. Entre aplausos, gritos e celulares erguidos, o público registrou a perfeita combinação de música, alegria e identidade cultural — uma síntese da alma paraense que agora promete ganhar o país pela tela da TV.

