Stranger Things | Sadie Sink fala sobre Homem-Aranha 4 e destino de Max

Atriz falou sobre a série com o Omelete e respondeu qual era o segredo mais difícil de se manter

Omelete

2 min de leitura

A cozinha

A quinta temporada de Stranger Things está próxima de estrear e o Omelete teve a oportunidade de conversar com todo o elenco sobre o final da série. Entre os atores estava Sadie Sink, a Max da série, que também estará no próximo filme do Homem-Aranha, chamado Homem-Aranha: Um Novo Dia

Até agora não se sabe qual é o papel dela, mas nossa repórter Bruna Nóbrega perguntou sobre o que seria mais difícil, manter segredo sobre o filme da Marvel ou o que acontece com Max nesta temporada. Confira a resposta dela abaixo, no minuto 7:45:

Tudo sobre Stranger Things

Stranger Things acompanha um grupo de amigos adolescentes que se envolvem com conspirações governamentais na pequena cidade de Hawkins, no interior dos EUA, durante os anos 1980. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink interpretam os protagonistas mais novos.

Além destes, Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Maya Hawke, Natalia Dyer e Joe Keery estão no elenco, que entre temporadas e temporadas também contou com Joseph Quinn, Dacre Montgomery, Jamie Campbell Bower e Matthew Modine.

A série foi lançada em 2016 e a espera entre temporadas, que agora são produzidas com orçamento de blockbusters, tem sido grande. A quarta temporada foi lançada em 2022, e fãs esperam pela grande conclusão da luta dos heróis contra o vilão Vecna desde então.

Para a última temporada, a grande novidade do elenco é Linda Hamilton, que fez Sarah Connor nos filmes de Exterminador do Futuro, e um lançamento em três partes com horários específicos para cada.

O Volume 1 terá quatro episódios e sai no dia 26 de novembro; o Volume 2 terá três episódios e chega no dia de Natal, 25 de dezembro; o Volume 3 terá apenas o último episódio da série, e estreia em 31 de dezembro, véspera de ano novo. Cada volume será lançado às 22h, no horário de Brasília.

Inspirada por clássicos dos anos 1980 como Os Goonies Caça-Fantasmas, Stranger Things é uma das séries de maior sucesso da Netflix.

Criada pelos Irmãos Duffer, seu mix de ficção-científica, terror e aventura criou uma franquia que a Netflix já está explorando com derivados, incluindo a peça The First Shadow e outras séries, animadas e live-actions, que serão lançadas no futuro.

