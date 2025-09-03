quarta-feira, setembro 3, 2025
Virginia e Vini Jr. são vistos juntos pela primeira vez na Espanha

Um detalhe nas redes sociais da influenciadora Virginia Fonseca e do jogador Vinícius Júnior acendeu os rumores sobre um possível encontro entre eles. Os dois publicaram stories no Instagram que revelam indícios de estarem no mesmo barco, curtindo as belezas do litoral espanhol um momento que marca a primeira evidência visual da proximidade entre eles.

Virginia compartilhou cenas descontraídas de um passeio de barco em Marbella com amigos, mostrando claramente detalhes do entorno. Pouco depois, Vini Jr. postou, em seu Close Friends do Instagram, uma selfie sorridente dentro de um barco no mesmo contexto incluindo um objeto de cenário que aparece nas duas imagens.

Embora ainda não tenham sido fotografados juntos, esses recortes visuais reforçam a especulação da mídia e internautas sobre uma nova conexão entre eles. Resta agora aguardar manifestações oficiais, que até o momento não ocorreram.

Imagem: Reprodução internet

