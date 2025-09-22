Vistoria do percurso do Traslado para Ananindeua e Marituba foi realizada nesta segunda-feira (22)

O objetivo foi avaliar as condições do trajeto para garantir segurança e melhor estrutura aos fiéis no Traslado, a mais longa das romarias do Círio de Nazaré.

Na manhã desta segunda-feira, 22, foi realizada a vistoria oficial do percurso do Traslado para Ananindeua e Marituba, uma das mais longas e tradicionais romarias da programação do Círio de Nazaré.

A saída ocorreu da Basílica Santuário de Nazaré, com a presença da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), DETRAN, Batalhão Águia da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém, Guarda Municipal de Ananindeua, Polícia Militar, SEMOB e SEMUTRAN de Ananindeua.

O objetivo foi avaliar as condições do trajeto, garantindo segurança e melhor estrutura para os milhares de fiéis que acompanharão a procissão. Foram inspecionadas as condições das vias, presença de buracos, obras em andamento e outros fatores que poderiam interferir na romaria.

As paradas verificadas foram:

Entroncamento – análise da retirada de tapume de obra no elevado, que atualmente interdita metade da via. Shopping Castanheira – verificação do ponto de parada da Berlinda, onde a Imagem Peregrina fará uma descida. Rua Liberdade (Paróquia Cristo Rei) – isolamento da área abandonada na esquina e demolição de estrutura com risco de desabamento. Unama – interdição da passarela em frente. Foi definido o retorno na BR para acesso à universidade, na altura da entrada de Águas Lindas. Avenida Três Corações – avaliação da conversão da Mário Covas para a Três Corações, com interdição do elevado de pedestres. Praça Matriz de Ananindeua – ponto final da vistoria e chegada da romaria, com solicitação de retirada de tapumes.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) avaliou que o percurso não apresenta grandes obstáculos e que as intercorrências encontradas serão solucionadas até o dia da procissão, 10 de outubro. O percurso do Traslado permanece o mesmo do ano anterior.

Percurso

O Traslado sairá da Basílica e seguirá pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, Rua São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida Três Corações, travessas WE 31 e WE 16, rua da Providência, avenida D. Vicente Zico, travessa WE 54, avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75, SN 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, avenida Professor Amintas Pinheiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, estrada do Curuçambá, estrada do Maguari e avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.

A duração prevista é de cerca de 10 horas, encerrando por volta das 18h. Ao longo desse tempo, a romaria deve reunir aproximadamente 1,5 milhão de fiéis. A organização do percurso é coordenada pela PRF, com apoio da DFN e demais órgãos de segurança e trânsito.

História

Realizado desde 1992, o Traslado para Ananindeua e Marituba é a mais longa de todas as romarias do Círio. Sob a condução de Dom Orani João Tempesta, arcebispo de Belém entre 2004 e 2009, o trajeto passou a incluir bairros mais distantes e em situação de vulnerabilidade, ampliando a procissão em aproximadamente 20 km e reforçando a missão evangelizadora da festa.

Ao longo do percurso, empresas, órgãos públicos, instituições, condomínios e devotos rendem homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Neste ano, as descidas da Imagem Peregrina estão programadas em três pontos: Hospital Ophir Loyola, Shopping Castanheira e Paróquia Cristo Rei, no bairro da Guanabara.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

