Zeca Pirão sofre infarto e está em um hospital particular da capital paraense

A família do deputado informou que Pirão foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital paraense e submetido a um cateterismo, onde ele está bem. Conhecido do grande público paraense por ter sido presidente do Clube do Remo no biênio 2013/2014, o deputado tem 65 anos e é hipertenso.

Polêmico, Pirão disse que, se fosse necessário, atuaria como técnico do time profissional num momento em que não havia técnico na Toca do Leão.

No primeiro semestre deste ano, Pirão liderava as principais pesquisas para prefeito de Belém, mas o MDB preferiu apostar em Igor Normando, colega de partido.

Segundo nota da assessoria de Zeca Pirão, o parlamentar “foi submetido a uma angioplastia. Segundo a equipe médica, o parlamentar passa bem e segue internado para acompanhamento pós-operatório. A expectativa é que Zeca Pirão permaneça em observação pelos próximos dias, recebendo todos os cuidados necessários para sua plena recuperação.” Da Redaão, com informações do portal Ver-o-Fato.

Imagem: Agência Remo