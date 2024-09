Anvisa anuncia proibição da fabricação e venda de termômetros com mercúrio; veja as regras

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, importação e venda de termômetros com coluna de mercúrio. Segundo a agência, esses produtos representam um risco à saúde dos usuários, além de contaminarem o meio ambiente. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (24/9), e assinada pelo diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres.

O grande risco desses produtos é que o mercúrio, armazenado na coluna central, possa cair e se espalhar. Dados do Ministério do Meio Ambiente revelam que a exposição a 1,2 miligramas da substância por algumas horas pode causar bronquite química e fibrose pulmonar. Além disso, a longo prazo, o mercúrio pode causar problemas ao sistema nervoso central e à tireoide, caso a exposição ocorra por períodos prolongados.

Como lidar com Termômetros com Mercúrio em Casa?

Como os objetos não têm prazo de validade, algumas pessoas ainda podem ter esse tipo de termômetro em casa. Por isso, a agência recomenda cuidados redobrados para se evitar acidentes. Veja abaixo um guia prático sobre o que fazer caso o termômetro de mercúrio quebre.

Quais são os Cuidados em Caso de Quebra de Termômetro com Mercúrio?

Se o termômetro contendo mercúrio quebrar, é essencial seguir uma série de procedimentos para evitar a contaminação por mercúrio. Confira as recomendações da Anvisa:

Isole o local e não permita que crianças brinquem com as bolinhas de mercúrio;

Utilize luva e máscara e recolha com cuidado os restos de vidro em toalha de papel, colocando-os em recipiente resistente à ruptura, para evitar ferimento, e feche hermeticamente;

Localize as "bolinhas" de mercúrio e junte-as com cuidado, utilizando um papel cartão ou similar. Recolha as gotas de mercúrio com uma seringa sem agulha. As gotas menores podem ser recolhidas com uma fita adesiva;

Transfira o mercúrio recolhido para um recipiente de plástico ou de vidro duro e resistente, fechando-o hermeticamente e colando um rótulo indicando o que há no recipiente;

Recipientes que acondicionem mercúrio líquido ou seus resíduos contaminados devem ser armazenados com uma certa quantidade de água (selo hídrico) que cubra esses resíduos, para minimizar a formação de vapores de mercúrio;

Identifique o recipiente, escrevendo na parte externa "Resíduos tóxicos contendo mercúrio";

Não use aspirador, pois isso vai acelerar a evaporação do mercúrio, assim como contaminar outros resíduos contidos no aspirador;

Coloque o recipiente em uma sacola fechada;

Entre em contato com o serviço de limpeza urbana do seu município ou com o órgão ambiental (estadual ou municipal) para saber como proceder à entrega do material recolhido.

A proibição não se aplica só aos termômetros, mas também aos esfigmomanômetros, os medidores de pressão que contêm mercúrio. Esses produtos já vêm sendo substituídos no comércio brasileiro, mas as novas regras não abrangem objetos destinados à pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência.

A medida adotada pela Anvisa reflete uma preocupação contínua com a saúde pública e a preservação do meio ambiente. A substituição de produtos contendo mercúrio é um passo relevante para minimizar os riscos associados a essa substância tóxica. Para quem ainda possui termômetros de mercúrio em casa, seguir as recomendações da agência é fundamental para evitar acidentes e contaminações.

