Zezo Potiguar muda vida de pets e alerta sociedade sobre abandonos e maus-tratos

Mês da prevenção contra a crueldade animal: cantor utiliza redes sociais para compartilhar momentos de seus pets e conscientizar público sobre questão

O amor de Zezo Potiguar por seus animais de estimação é mais do que conhecido pelos familiares, amigos, e também pelos fãs que o acompanham nas redes sociais. Não é raro ver Zezo mostrar seus queridos pets, muito pelo contrário, em meio aos shows e a agenda de compromissos, o cantor está sempre demonstrando seu amor pelos animais de estimação.

Um dos maiores cantores do nordeste e conhecido em todo país, Zezo Potiguar possui mais de 850 mil ouvintes mensais no Spotify, 187 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, e sucessos como “Decida”, além de fazer parte do projeto “À Vontade”, com Raí Saia Rodada e Luan Estilizado, onde cantam clássicos da música nacional em versões de forró.

Além de compartilhar o cotidiano de seus pets, Zezo é um defensor da causa, e constantemente se posiciona contra o abandono de animais de estimação e maus tratos dos donos. O abandono de animais é um grande problema do país e de acordo com o Instituto Pet Brasil (IBP) o Brasil possui cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus-tratos, e 8,8 milhões em situação de abandono.

Diante deste cenário, Zezo também destaca em suas redes sociais a importância de adotar, e não comprar os animais, para possibilitar que cada vez mais os animais possam ter um lar e condições decentes de vida. A conscientização desta situação, que para muitos pode parecer normal, é essencial na mudança e na melhora da vida destes pets, e Zezo cumpre sua parte com louvor, cuidando, resgatando e conscientizando seu público sobre a importância da situação.