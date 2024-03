Ministro do Meio Ambiente da Irlanda visita Belém e declara apoio do país à realização da COP-30 na cidade

Desafios e possibilidades para Belém a partir da experiência de países europeus foi o tema da conversa entre a delegação da Irlanda, chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Clima, Comunicações e Transporte do país, Eamon Ryan, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

A visita à prefeitura ocorreu na manhã desta quarta-feira, 13. A delegação foi recebida pelo prefeito, integrantes do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas e representantes da área de relações internacionais da prefeitura de Belém, o coordenador Luiz Arnaldo Campos e Beatriz Moreira. A conversa girou em torno das semelhanças e diferenças entre a história e a geografia da cidade irlandesa de Dublin e Belém.

O prefeito Edmilson Rodrigues enfatizou características como a solidariedade, a tradição de luta e a esperança inerentes aos dois povos. O ministro Eamon Ryan enfatizou a curiosidade sobre a cidade que receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30) e falou ainda sobre a experiência do seu país em outras discussões sobre o clima, além de deixar claro apoio total e irrestrito da Irlanda à realização do evento em Belém.

“Eu decidi que gostaria de vir para Belém primeiro porque aqui haverá um momento muito importante para o mundo, e eu sou de um partido com foco no verde. O que acontecerá em Belém terá o mesmo impacto e a mesma importância da ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro”, ressaltou o ministro.O encontro terminou com a troca de presentes entre as autoridades.

Integraram ainda a delegação irlandesa em visita à Prefeitura de Belém o conselheiro Eamonn Fahey, a conselheira Edel Hackett, a secretária Amanda Corley, a documentarista independente Neasa NíChianáin a embaixadora Fiona Flood e Maeve McKiernan.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém