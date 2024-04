Camila Pudim produz vídeo de “Asoka Makeup”, viraliza nas redes sociais e já conta com 12 milhões de visualizações

Influenciadora realiza mais de 30 transições em obra baseada na trend mundial do TikTok inspirado no filme indiano “Asoka”

A influenciadora Camila Pudim está sempre trazendo novidades para seus seguidores e fãs no TikTok e Instagram. Desta vez, a influencer produziu um vídeo baseado na trend mundial, presente no TikTok “Asoka Makeup”, inspirado no filme indiano Asoka, e que tomou a plataforma.

O vídeo conta com mais de 30 transições durante sua duração, e Camila Pudim troca de cabelo, de lentes, e de maquiagens para criar a obra postada em suas redes sociais e já possui mais de 12 milhões de visualizações. O filme em que a trend é baseada, é um clássico de Bollywood, estrelado por Shahrukh Khan e Kareena Kapour, e conta a história, em parte ficcional do imperador Asoka, que governou parte do sul da Ásia, durante 273 a.C. à 232 a.C e foi lançado em 2001.

A cultura indiana possui muitas características próprias e marcantes, como as joias e músicas com estrutura altamente conhecida, que fazem parte da construção da trend. Ao som de “San Sanana”, Camila Pudim passa pelas diversas fases da do look, e impressiona com o resultado final. Os fãs e interessados podem conferir o vídeo nas redes sociais da influenciadora.