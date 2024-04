Zubeldía assina com o São Paulo até 2025

Anunciado oficialmente no último sábado (20) como novo técnico do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, desembarcou no domingo (21) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Zubeldía, que foi campeão da CONMEBOL Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU de Quito, acompanhou a vitória do São Paulo por 3 a 0 contra o Atlético-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo dia de sua chegada.

Apesar de não ter comandado a equipe na partida, a presença de Zubeldía no estádio gerou otimismo entre os torcedores, que viram na vitória um bom presságio para o futuro do time sob o comando do novo técnico.

A partida de domingo (21) foi comandada pelo técnico interino Milton Cruz, que destacou a importância de marcar gols e vencer em casa. “Hoje fomos felizes e conseguimos um bom resultado. Esse saldo de gols também vai ser fundamental lá na frente”, pontuou Cruz. O interino também comentou sobre a chegada do novo técnico: “o novo treinador vai encontrar um time coeso e firme”.

Luis Zubeldía assinou contrato até 31 de dezembro de 2025 e sua estreia oficial poderá acontecer na próxima quinta-feira (25), quando o Tricolor enfrentará o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental de Guayaquil (Equador), às 21h, pela CONMEBOL Libertadores. A expectativa da torcida é que o novo comandante traga um novo estilo de jogo e conquiste títulos para o São Paulo.

Por Marina Moreira