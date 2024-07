Ao vivo | Paysandu x Ceará | Campeonato Brasileiro Série B | 12.07.2024

Paysandu e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida promete ser emocionante, com duas equipes em busca da vitória. Acompanhe ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara, Rádio e TV Marajoara Canal 50.1.

O Papão, embalado por uma invicibilidade de cinco partidas, busca voltar a vencer em casa. Em seis jogos como mandante, o time bicolor conquistou apenas uma vitória, contra o América-MG, na 9ª rodada, e empatou os outros cinco. Para esta partida, o Paysandu chega reforçado, com quatro novidades contratadas na segunda janela de transferências.

Já o Ceará, que vem de derrota para o Santos na última rodada, busca se recuperar sob o comando de Léo Condé. O treinador, que fará seu segundo jogo no comando do Vovô, terá tido uma semana de trabalho com o elenco e buscará surpreender o adversário fora de casa.

