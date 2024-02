374 anos de história: Santa Casa do Pará celebra tradição e compromisso com a saúde

A Santa Casa de Misericórdia do Pará, completará 374 anos neste próximo sábado (24), uma das primeiras instituições a estruturar serviços de assistência à saúde no Brasil.

Fundada em 24 de fevereiro de 1650, a Santa Casa de Misericórdia de Belém traça uma trajetória marcada pela caridade e pelo compromisso com o bem-estar social. Inspirada no modelo da Misericórdia de Lisboa (Portugal), a instituição assumiu como lema a missão de “ensinar os ignorantes, consolar os infelizes, orar a Deus pelos vivos e mortos, tratar os doentes carentes, assistir os presos, alimentar os famintos e sepultar os mortos”.

Com a missão “cuidar da saúde das pessoas gerando conhecimento”, a Santa Casa vem buscando a excelência e já obteve importantes certificações, como a ONA 3, que significa que o hospital foi acreditado com Excelência atendendo a três critérios que são cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada e cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.

Na década de 1990, a Santa Casa de Misericórdia de Belém vivenciou uma importante transformação em sua estrutura administrativa. Deixando de ser um hospital de caridade gerido por provedores, a instituição se converteu em uma fundação estadual, assumindo um novo modelo de gestão.

Em comemoração aos seus 374 anos de história, a Fundação Santa Casa convida a comunidade para um culto ecumênico. A celebração, que será realizada nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, às 8h, no auditório do Centro de Ensino e Treinamento em Saúde (CETS), contará com a participação especial do Coral Saúde e Vida Maria Helena Franco.

Fotos: Divulgação