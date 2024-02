Presidente do México se nega a comentar fala de Lula sobre Israel

Nesta quinta-feira (22), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se recusou comentar a polêmica sobre Lula e o governo de Israel.

– Não quero participar desse debate, só quero dizer que respeitamos muito o presidente Lula, que é um grande líder, mas não queremos entrar em polêmicas, já basta as que temos [no México] – falou.

López Obrador deu declarações ao ser questionado sobre o assunto em sua tradicional coletiva de imprensa.

A posição do presidente mexicano contrasta com a de outros líderes da esquerda latino-americana, como a do colombiano Gustavo Petro e a do boliviano Luis Arce, que expressaram seu respaldo a Lula na sua acusação de genocídio contra Israel. Apesar da pressão que tem recebido de grupos de esquerda, que pedem ao México uma postura mais contundente contra Israel, López Obrador insistiu que manterá uma posição de “neutralidade”.

– Respeito muito o presidente Lula, temos uma política nessa questão de neutralidade. Certamente não queremos a guerra, queremos que se procure uma solução negociada para o conflito, mas não condenamos nem um nem outro – declarou o governante mexicano.

No último domingo (18), o presidente do Brasil, Lula, foi questionado por jornalistas, na Etiópia, sobre situações ocorridas em outros países. Ele, então criticou o ataque à Faixa de Gaza por Israel e comparou a situação com o que Adolf Hitler fez com os judeus na 2ª Guerra Mundial. Depois disso, o governo israelense declarou o petista persona non grata no país.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE/EFEVISUAL