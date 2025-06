‘A Procura de um Caracol’, animação indicada ao Oscar, chega ao Cine Líbero Luxardo

A programação da semana no Cine Líbero Luxardo também inclui o drama latino “À Procura de Martina”, a comédia europeia “Teleférico do Amor” e o documentário “Ritas”.

O Cine Líbero Luxardo apresenta uma programação imperdível de 12 a 19 de junho, com estreias aclamadas internacionalmente. Prepare-se para uma semana cheia de emoção, risadas e histórias marcantes!

Destaques da Semana

Entre os títulos que chegam às telonas, destacam-se:

A premiada animação “A Procura de um Caracol”, indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro.

O envolvente drama latino-americano “À Procura de Martina”.

A divertida comédia europeia “Teleférico do Amor”.

A permanência do sucesso de público “Ritas”, um documentário sobre a icônica Rita Lee.

“A Procura de um Caracol”: Uma Animação para Emocionar

Dirigido pelo vencedor do Oscar, Adam Elliot, “A Procura de um Caracol” possui 95% de aprovação no site Rotten Tomatoes e já recebeu mais de 70 indicações a prêmios globais, incluindo o Oscar e o Globo de Ouro de “Melhor Animação”. Com um elenco de peso, como Sarah Snook (de Succession), Kodi Smit-McPhee, Jacki Weaver e Eric Bana, o filme narra a história de Grace Pudel, uma garota solitária que encontra uma amizade transformadora com a excêntrica Pinky. Marcada pela ansiedade e tristeza desde que foi separada do irmão gêmeo na infância, a vida de Grace ganha um novo rumo através dessa conexão.

“À Procura de Martina”: Uma Luta Contra o Esquecimento

Uma coprodução entre Brasil e Uruguai, filmada na Argentina, “À Procura de Martina” foi eleito “Melhor Filme” no Festival Internacional de Cinema do Uruguai e no Festival de Cinema de Mar del Plata (Argentina). Com direção de Marcia Faria, o drama é inspirado na Associação Avós da Praça de Maio e na experiência pessoal da diretora com o Alzheimer de sua mãe. A trama segue Martina, uma viúva argentina que, há mais de 30 anos, busca seu neto nascido em cativeiro durante a ditadura militar. Com o diagnóstico de Alzheimer, sua busca se torna urgente, levando-a a uma emocionante jornada no Brasil, onde passado e presente se entrelaçam.

“Teleférico do Amor”: Um Romance Sem Palavras

Do aclamado cineasta alemão Veit Helmer (Absurdistan, The Bra), “Teleférico do Amor” é uma comédia romântica de 84 minutos que se destaca por ser totalmente sem diálogos, narrando uma história de afeto através do silêncio. O filme acompanha Iva, uma operadora de teleférico que, a cada 30 minutos, cruza o caminho de Nino, o operador da gôndola oposta. Um romance sutil floresce entre os dois, culminando em um encontro fora do horário de trabalho. Rodado na Geórgia durante o verão europeu, o longa foi super elogiado pela crítica especializada e fez parte do Festival Filmes Incríveis.

Dobradinha de Sucesso: “Ritas” Continua em Cartaz

Devido ao grande sucesso de público, o documentário “Ritas” permanece em cartaz por mais uma semana. A obra oferece um retrato íntimo e inédito de Rita Lee, uma das maiores artistas da música brasileira. Narrado pela própria cantora, o filme mergulha em sua trajetória pessoal e profissional, revelando não apenas a artista icônica dos palcos, mas também a mulher à frente de seu tempo. Com imagens raras, depoimentos e entrevistas, o documentário presta uma homenagem sensível e poderosa à pioneira do rock nacional e símbolo da representatividade feminina na música.

Confira a programação:

12/06

15h: TELEFÉRICO DO AMOR

16h40: A PROCURA DE MARTINA

18h20: RITAS

20h: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

13/06

15h: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

16h50: TELEFÉRICO DO AMOR

18h30: A PROCURA DE MARTINA

20h10: RITAS

14/06

15h: RITAS

16h40: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

18h30: TELEFÉRICO DO AMOR

20h10: A PROCURA DE MARTINA

15/06

15h: A PROCURA DE MARTINA

16h40: RITAS

18h20: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

20h10: TELEFÉRICO DO AMOR

16/06

15h: TELEFÉRICO DO AMOR

16h40: A PROCURA DE MARTINA

18h20: RITAS

20h: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

17/06

15h: RITAS

16h40: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

18h30: TELEFÉRICO DO AMOR

20h10: A PROCURA DE MARTINA

18/06

15h: A PROCURA DE MARTINA

16h40: RITAS

18h20: MEMÓRIAS DE UM CARACOL

20h10: TELEFÉRICO DO AMOR

Serviço:

Cine Líbero Luxardo

Local: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém.

Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro.

A bilheteria abre uma hora antes das sessões. Lotação: 98 lugares.

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.