Com filmes clássicos restaurados, debates e minicurso, a mostra propõe um novo olhar sobre a diversidade sexual e de gênero

Filme “A Rainha Diaba” (1976). Crédito: Antônio Carlos da Fontoura

A Caixa Cultural Belém inicia o mês de dezembro com a mostra centenária Cinema Queer no Brasil: Um Percurso Histórico. Do dia 1º (terça-feira) ao dia 6 (domingo), o público poderá revisitar a cinematografia nacional sob diferentes perspectivas, através de um vasto catálogo de filmes produzidos entre 1929 e 2018 e que abordam questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero. O acesso é gratuito e a reserva de ingressos estará à disposição pelo site Bilheteria Digital ou na bilheteria física, em data a ser divulgada pelo site da CAIXA Cultural Belém ou pelo Instagram @caixaculturalbelem.

A mostra reúne desde obras do cinema silencioso até produções contemporâneas e traz ao público debates e um minicurso voltado à história do cinema queer brasileiro. Com curadoria do pesquisador e crítico de cinema Mateus Nagime, mestre pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e idealizado pelo grupo “Luzes da Cidade”, a iniciativa parte de uma investigação sobre a presença de personagens e narrativas queer para ampliar as possibilidades de interpretação de obras consagradas e recuperar produções que merecem reconhecimento.

“Ao reunir filmes de épocas e estilos distintos, o projeto convida o espectador a reconhecer que não existe uma única forma de representar as experiências LGBTQIA+ no cinema”, explica Nagime.

No total, a seleção da Mostra conta com mais de 20 obras audiovisuais. Confira a programação:

Dia 1º (terça-feira)

18h: “Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora”, de Djalma Limongi Batista (1968). Classificação indicativa de 16 anos

18h: “Paraíso Perdido”, de Monique Gardenberg (2018), em sessão com acessibilidade. Classificação indicativa de 14 anos

Dia 2 (quarta-feira)

15h – “Asa Branca: Um Sonho Brasileiro”, de Djalma Limongi Batista (1981). Classificação indicativa de 14 anos

17h30 – “Braza Dormida”, de Humberto Mauro (1929). Classificação indicativa de 12 anos

19h – “Giselle”, de Victor Di Mello (1980). Classificação indicativa de 18 anos

Dia 3 (quinta-feira)

15h – “Limite”, de Mário Peixoto (1931). Classificação indicativa de 12 anos

17h20 – “Rainha Diaba”, de Antônio Carlos da Fontoura (1974). Classificação indicativa de 18 anos

19h20 – “Doce Amianto”, de Guto Parente e Uirá dos Reis (2013). Classificação indicativa de 16 anos

Dia 4 (sexta-feira)

10h30 – “Copacabana Me Engana”, de Antonio Carlos da Fontoura (1968). Classificação indicativa de 14 anos

15h – “Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora”, de Djalma Limongi Batista (1968), com classificação indicativa de 16 anos, e “Poeira de Estrelas”, de Moacyr Fenelon (1948), com classificação livre.

17h – “Copacabana Mon Amour”, de Rogério Sganzerla (1970). Classificação indicativa de 16 anos

19h – “Onda Nova”, de José Antonio Garcia e Ícaro Martins (1983), em sessão com acessibilidade. Classificação indicativa de 18 anos

Dia 5 (sábado)

10h15 – “Bahia de Todos os Santos”, de Trigueirinho Neto (1960). Classificação indicativa de 14 anos

13h – “Rio Babilônia”, de Neville D’Almeida (1982). Classificação indicativa de 16 anos

17h20 – “Amor Maldito”, de Adélia Sampaio (1984). Classificação indicativa de 16 anos

19h – “Estranho Triângulo”, de Pedro Camargo (1970). Classificação indicativa de 18 anos

Dia 6 (domingo)

10h15 – “For All – O Trampolim da Vitória”, de Luiz Carlos Lacerda (1997). Classificação indicativa de 14 anos

13h – “A Lira do Delírio”, de Walter Lima Júnior (1978). Classificação indicativa de 16 anos

15h – “O Menino e o Vento”, de Carlos Hugo Christensen (1967). Classificação indicativa de 16 anos

17h – “Madame Satã”, de Karim Aïnouz (2002). Classificação indicativa de 16 anos

19h – “Amores Possíveis”, de Sandra Werneck (2001). Classificação indicativa de 16 anos

Programação complementar – diálogo com o público

Além das sessões de cinema, a programação contará com um minicurso ministrado por Mateus Nagime, que aprofundará questões históricas e teóricas relacionadas ao cinema queer brasileiro. A iniciativa busca oferecer ferramentas para que o público desenvolva novas leituras sobre os filmes e seus contextos de produção. Para este curso, estão previstas 2 aulas, que ocorrerão nos dias 2 (quarta-feira) e 3 (quinta-feira), sempre às 10h30, com carga horária de 3 horas por dia. São 30 vagas para pessoas a partir de 16 anos. As inscrições deverão ser realizadas no site da CAIXA Cultural Belém.

Um debate com a participação de pesquisadores convidados também integra a programação, ampliando o diálogo entre cinema, pesquisa acadêmica e sociedade. Entre os debatedores estão Ana Cláudia Melo, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA), e Rodrigo Almeida, cineasta, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente em estágio pós-doutoral na UFPA. O debate ocorrerá no dia 5, às 15h30. Para esta atividade, serão destinadas 253 vagas para pessoas a partir de 16 anos. As inscrições deverão ser realizadas no site da CAIXA Cultural Belém.

A mostra prevê ainda a produção de um catálogo com textos de pesquisadores dedicados ao tema, contribuindo para a documentação e a circulação do conhecimento sobre a história do cinema queer nacional, a ser disponibilizado em formato digital.

Serviço

[Mostra] Cinema Queer no Brasil: Um Percurso Histórico

Data: 1º a 6 de dezembro de 2026

Local: Caixa Cultural Belém – Av. Marechal Hermes, s/n – Armazém 6A, Reduto (Porto Futuro II)

Abertura: 1º de dezembro, às 17h, com recepção; sessão de filmes com início às 18h

Minicurso: dias 2 e 3 de dezembro, às 10h30, em turma única para os dois dias, com inscrições pelo site CAIXA Cultural Belém

Debate: dia 5, às 15h30, com inscrições pelo site CAIXA Cultural Belém

Informações: Site da CAIXA Cultural e perfil Instagram @caixaculturalbelem