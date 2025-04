Feriado prolongado altera horários de shoppings, supermercados e pontos turísticos em Belém

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, celebrado na próxima segunda-feira (21), o funcionamento do comércio, supermercados e dos principais pontos turísticos de Belém sofrerá alterações. Shoppings centers, espaços culturais e parques da capital paraense terão horários especiais para atender o público entre os dias 18 e 21 de abril.

Shoppings

Shopping Pátio Belém

Na Sexta-feira Santa (18), as lojas funcionarão das 11h às 21h; a praça de alimentação, até 22h; a academia, das 8h às 17h; e o cinema seguirá sua programação regular. No sábado (19), o shopping opera em horário normal, das 10h às 22h. No domingo (20), lojas abrem das 13h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 22h. Já na segunda-feira (21), o expediente será igual ao de sexta.

Bosque Grão-Pará

Nos feriados de sexta (18) e segunda (21), as lojas e quiosques funcionarão das 11h às 21h; praça de alimentação e lazer, das 11h às 22h; e os restaurantes até 23h. As operações de cinema, academia e crossfit seguem as respectivas programações. No sábado (19) e domingo (20), o shopping funcionará normalmente.

Shopping Metrópole Ananindeua

Nos dias 18 e 21, lojas, praça de alimentação e lazer estarão abertos das 12h às 22h. A academia opera das 9h às 15h, e o cinema mantém a programação de costume. Nos dias 19 e 20 (fim de semana), o funcionamento segue o horário padrão: das 10h às 22h.

Parque Shopping

Nos feriados de sexta (18) e segunda (21), os restaurantes funcionam das 11h à meia-noite. As lojas, praça de alimentação e áreas de lazer abrirão das 11h às 22h. No sábado (19) e domingo (20), o shopping volta ao horário regular, com operações das 10h às 22h. O cinema mantém a programação habitual durante todo o feriado.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) informou que os supermercados estão autorizados a funcionar normalmente durante os feriados. No entanto, os horários específicos serão definidos por cada rede.

Espaços turísticos

Mangal das Garças

O complexo turístico localizado na Cidade Velha abrirá todos os dias entre 18 e 22 de abril, das 8h às 18h, incluindo a segunda-feira (21), em caráter excepcional. Na quarta-feira (23), o espaço estará fechado para manutenção.

Parque Estadual do Utinga

O Parque do Utinga, no bairro Curió-Utinga, funcionará diariamente durante o feriado, das 6h às 17h. Assim como o Mangal, estará fechado para manutenção na terça-feira (22).

Estação das Docas

Com entrada gratuita, a Estação das Docas terá horário estendido durante o feriado. Na sexta-feira (18) e sábado (19), o espaço funcionará das 10h à 1h da manhã; no domingo (20), das 9h à 1h; e na segunda-feira (21), das 10h à meia-noite.

Por: Thays Garcia