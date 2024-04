Gincana movimenta alunos do Colégio Santa Rosa, em Belém

Como acontece anualmente, a direção do Colégio Santa Rosa vem realizando com sucesso a tradicional programação da gincana cultural, onde todos alunos que estão cumprindo diversas tarefas elaboradas pela “Organização do Evento”. O objetivbo da programação é que as turmas trabalhem por excelentes classificações e assim garantam boas pontuações.

Dentre as turmas participantes rumo à classificação vitoriosa está a equipe 1902, liderada pela aluna Sury Fontes, que se mostra confiante em alcançar o grande objetivo que é subir ao pódio como vencedora, respeitando as turmas adversárias.

Da programação esportiva constam diversas modalidades, como basquete, voleibol, futebol de salão, tênis de mesa e outras.

Segundo Sury Fontes, todos integrantes da turma 1902 estão em busca de alimentos que serão distribuídos pela direção do Colégio Santa Rosa para uma instituição de caridade. A programação da Gincana encerra no próximo domingo, 05.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar