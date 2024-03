Acabou a agonia! Remo vence a Tuna por 2 a 0 e encara o Paysandu na final do Campeonato Paraense.

O Clube do Remo venceu novamente a equipe da Tuna Luso Brasileira no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgard Proença, o Mangueirão, na tarde deste domingo, 31, pelo placar de 2 a 0, gols marcados na fase final do jogo de volta das semifinais do Parazão 2024 por Ytalo e Jaderson. Agora, o Leão Azul vai enfrentar o Paysandu para ver quem será o campeão paraense de futebol profissional deste ano. O jogo teve cobertura em todas as suas emoções pela equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e portal do jornal A Província do Pará , com patrocínio do Avistão, 52 anos vendendo mais barato na esquina da economia (Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém). As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.

A partida teve os dois primeiros tempos bastante movimentados, com ambas as equipes correndo pra cima, no ataque, em busca do grande objetivo, a vitória. O Remo, entretanto, só precisava de um empate, uma vez ter vencido o primeiro jogo da semifinal com a Tuna.

Ainda conforme o panorama da Federação Paraense de Futebol, Eliminada do Parazão, Tuna vai encarar o Santa Rosa na Copa Grão-Pará. Eliminado ontem, Águia irá enfrentar o São Francisco. Vale vaga na Copa do Brasil.

As partidas da final devem ocorrer nos dias 07 e 14 de abril, mas ainda serão confirmadas pela FPF.

RE-PA

Assim como Remo e Paysandu vão se encarar na final do Campeonato Paraense, também farão um jogo de vida ou morte na semifinal da Copa Verde.

O JOGO

A partida no Mangueirão neste Domingo de Páscoa começou com o Remo mais organizado em campo e com mais agressividade. Mas foi da Tuna que saiu o primeiro lance de perigo. Gabriel Furtado sofreu falta no início da grande área e, na cobrança, mandou a redonda no meio do gol azulino. Marcelo Rangel espalmou para cima. Ufa!

O atacante Kevin respondeu com uma jogada individual. O jogador saiu driblando os zagueiros da Tuna, entrou na área e mandou para o gol. Contudo, o chute não foi bem finalizado e a bola passou por cima da trave cruzmaltina.

Os primeiros 15 minutos de partida foram de lances iguais, com as duas equipes chegando para o gol. No entanto, como a Tuna precisava mais do resultado, e passou a sair mais para o jogo.

Num dos cruzamentos da Tuna, Wander cruzou na área, Marcelo Rangel deixou a bola passar. Chula cabeceou, mas Pavani tirou. Após isso, a Águia do Souza passou a oferecer mais perigo ao gol azulino, no entanto, não era efetiva nas finalizações.

SEGUNDO TEMPO

No retorno, o Remo veio pronto para aniquilar com a rival que já lhe deu tanto trabalho e decepções em outras decisões.

Foi assim que nos minutos finais, saiu o primeiro gol, dos pés de Ytalo. Já nos acréscimos, Jaderson deu o tiro de misericórdia na Cruz de Malta, finalizando a partida. Resultado: 2 a 0, placar final.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo